منتخب السويس يصرف مكافأة الفوز فى الأسبوع الـ24 قبل مواجهة المريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة محمد هلال صرف مكافأة فوز الفريق على أبى صقل قبل مواجهة المريخ الخميس المقبل فى الأسبوع الـ24 للقسم الثانى للمجموعة الثانية تحفيزا للاعبين لتحقيق الفوز فى المباراة المهمة أمام المريخ بعد غد الخميس للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث. وقال يوسف عثمان عضو مجلس إدارة السويس إنه تقرر صرف أقساط عقود للاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الماضية أيضا تحقيقا لمبدأ المساواة لكل أعضاء الفريق. يذكر أن منتخب السويس يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويحتاج للفوز فى مبارياته الثلاثة المتبقية لضمان البقاء بالقسم الثانى.

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