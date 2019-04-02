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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يطالب الأهلى والزمالك بتحديد ملعب بديل لـ برج العرب فى بطولات أفريقيا، مدير"الأمم الأفريقية": أسعار التذاكر تتناسب مع حجم الأموال المنفقة على التجهيزات.

- اتحاد الكرة يطالب الأهلى والزمالك بتحديد ملعب بديل لـ برج العرب فى بطولات أفريقيا

استقر اتحاد الكرة على الابتعاد عن أزمة استضافة استاد برج العرب لمباريات الأهلى والزمالك الأفريقية، خاصة بعد الانتقادات التى تعرض لها المجلس عقب مباراة القمة .

- مدير"الأمم الأفريقية":أسعار التذاكر تتناسب مع حجم الأموال المنفقة على التجهيزات

قال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، أن كل أجهزة الدولة تعمل بالتنسيق معا لأنجاح بطولة"الأمم الأفريقية" التى لم تستضيفها مصر منذ 13 عاما، وأن خروج البطولة بشكل مشرف هدف جميع القائمين عليها.

- تغيير شبكة الرى لاستاد الإسماعيلية قبل أمم أفريقيا

تعمل اللجنة المنظمة لاستاد الإسماعيلية على التجديد والتطوير، ضمن التحضير لاستضافة المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية فى نسختها الجديدة المقرر انطلاقها خلال يونيو المقبل.

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- الزمالك يطالب باسم مرسى بالصمت فى أزمة حسام حسن

طالب مسئولو نادى الزمالك باسم مرسى مهاجم الفريق المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم، بالصمت وعدم الحديث مجددًا عن أزمته الأخيرة مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

- اتحاد الكرة يُحدد 11 إبريل موعدا لمباراة المصرى والزمالك بالدورى

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، يوم الخميس الموافق 11 إبريل الجارى موعدا لمباراة المصرى والزمالك فى الأسبوع الـ28 من عمر الدورى.

- إكرامي يعود لتدريبات الاهلي عقب رحلة جنوب أفريقيا

قطع شريف إكرامي، حارس الأهلي شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

- الزمالك يستعين بإبراهيم حسن أمام سموحة

قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عودة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض للصورة بالاستعانة بجهوده بداية من مباراة الغد أمام سموحة.