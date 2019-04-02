"سباعى" بتروجت يغيب عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب أحمد السباعى ظهير أيسر بتروجت عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها فى السابع من أبريل بسبب الإيقاف فى المباراة المقررة بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الثامنة والعشرين للدورى .
كان أحمد السباعى قد حصل على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الأخير بالأمس أمام بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأخير بهدفين نظيفين .
ويحصل بتروجت المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 25 نقطة ، جمعهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 10 والخسارة فى 12 .
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