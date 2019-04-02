أسباب فشل انتقال ساديو ماني إلى ريال مدريد

كتب: ندى قطب

فشلت إدارة ريال مدريد في الوصول بصفقة التعاقد مع ساديو ماني لاعب ليفربول إلى أخر محطاتها، على الرغم من كونه أبرز أولويات زين الدين زيدان مدرب الملكي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول طالب صفقة بمقابل مادي يبلغ الـ230 مليون يورو، من أجل السماح للسنغالي بالرحيل عن أنفيلد، في ظل حاجة يورجن كلوب المدير الفني للحمر، لخدماته بعد المستوى اللافت الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، والذي وضعه في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بواقع 17 هدفاً...