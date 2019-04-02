مصائب قوم.. إصابة أجويرو توقف انطلاقته في صراع الهدافين مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب الفريق بسبب الإصابة.



وكان أجويرو خرج في الدقيقة 57 من مباراة فريقه السابقة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ويلتقي مانشستر سيتي بنظيره كارديف سيتي غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة بالبريميرليج.

Advertisements



وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أجويرو لم يتدرب في أخر يومين، لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد".



وأضاف: "ربما يشارك في مباراة السبت المقبل، سنرى ما هو الوضع في الأيام القادمة".



وستوقف إصابة أجويرو انطلاقته في صراع الهدافين مع ملاحقيه، حيث يتصدر الأرجنتيني قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً بقارق هدفين عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول صاحب الـ17 هدفاً.