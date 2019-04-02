فرج عامر: حسام حسن طلب إنهاء إعارة باسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري طلب إنهاء إعارة باسم مرسي، لافتًا إلى أن عودة الجماهير مصلحة قومية ستعود بالنفع على مصر.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال عامر: "ليس هناك أي مشكلة أو أزمة بين حسام حسن وباسم مرسي، المدير الفني طلب إنهاء إعارة اللاعب فقط وسنحقق طلبه".
وأضاف عامر: "أحترم الأهلي والزمالك كثيرًا، الحديث عن أي تصريح خرج من حسام حسن يسئ للزمالك أمر غير صحيح".
وتابع رئيس سموحة: "الجهاز الفني سيكمل في مهمته، ونتيجة مباراة الزمالك لن تؤثر على وضع التوأم مع الفريق".
ودعا فرج عامر الجميع للتكاتف والتصدي لمن يحاولون إثارة الفتنة بين الأهلي والزمالك، مشددًا على أن عودة الروح الرياضية ضرورية ومن يخرج عن النظام عليه أن يُعاقب".
ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع الزمالك غدًا في الاسبوع الـ24 من بطولة الدوري.
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.
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