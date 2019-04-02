بالفيديو والصور.. الدرجة الثالثة تغرق.. كيف خسر فريق بسبب الأمطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في صباح الثلاثين من مارس الماضي بينما كان فريقي الزمالك والأهلي يستعدان لخوض مباراة القمة 117 بالدوري وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية باحتمالية هطول أمطار، كان هناك فريقان آخران على أهبة الاستعداد لخوض مباراة بالجولة الرابعة لدورة الترقي في دوري الدرجة الثالثة.

الأجواء تكاد تكون متقاربة من ناحية الملعب الذي غرق "في شبر ميه"، فلم يكن ملعب شبان بداوي الذي استضاف مباراة بداوي ودكرنس (من الدقهلية) أفضل حالًا من برج العرب، إلا أن قرار اتحاد الكرة باقتصار الحضور الجماهير على 30 مشجعًا فقط في مباراة القمة لم ينل من مباراة فريقي الدقهلية الذي شهد حضورًا جماهيريًا.

وسط أجواء جماهيرية (تخطت الـ30 فردًا) من قبل الناديين، وعلى الرغم من عدم وجود مدرجات لاستقبال المشجعين إلا أنهم أحاطوا الملعب من جميع جوانبه لمتابعة المباراة.

مرت أحداث الشوط الأول مرور الكرام وتقدم الضيوف على أصحاب الأرض بهدفين هدف، وخلال شوطي المباراة انقلبت الأمور رأسًا على عقب وبدأت الأمطار في الهطول لتتحول أرضية الملعب إلى "طين" يصعب على اللاعبين التعامل معها.

تقدم صمويل أوسو لاعب دكرنس بالهدف الأول، ثم تعادل عبدالجيد صديق، قبل أن يعود دكرنس بالتقدم مجددًا عن طريق اللاعب وليد الحصري.

نجح فريق شبان بداوي في قلب تأخرهم في الشوط الأول، وتمكنوا من تسجيل 3 أهداف عن طريق 3 تسديدات قوية على المرمى عن طريق محمد الأمير ونادي السيد (هدفين)، لم يستطع أسامة نجيب حارس مرمى دكرنس التصدي لهم بسبب الأمطار وتأثر أرضية الملعب.

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الخليج 365 تواصل مع طرفي المباراة وبالحديث مع محمود خالد مسئول المركز الإعلامي لدكرنس قال: "المباراة كانت تسير لصالحنا، تقدمنا بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، فوجئنا بهطول الأمطار وتحول الملعب إلى بركة من المياه".

يتابع خالد حديثه: رمضان التعلب رئيس نادي بداوي اقترح على محمد عادل حكم المباراة تأجيل اللقاء أو إلغاؤه خوفًا على اللاعبين من الإصابات، إلا أن الحكم فضل استكمال الشوط الثاني".

يضيف: "لم نستطع السيطرة على الكرة، دخل مرمانا ثلاثة أهداف، وخسرنا اللقاء بنتيجة 4-2، وأصبحنا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما قفز بداوي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط".

على الجانب الآخر علق رمضان التعلب رئيس نادي شبان بداوي في تصريحات خاصة ليلا كورة قائلًا: "المباراة مرت بسلام دون إصابة أي من اللاعبين".

وأضاف: "تحدثت مع حكم المباراة قبل انطلاقها في محاولة لتأجيلها إلا أن عادل قرر خوض المواجهة، حققنا الفوز بالرغم من الأجواء الممطرة، وعادل أدار المباراة بكل احترافية".