الأهلي يحدد ملعب بديلا لاستضافة لقاءاته الإفريقية

حدد النادي الأهلي ملعب الجيش بالسويس، بدلا من ملعب برج العرب، لو استمر الاتحاد الأفريقي “كاف” في رفض خوض المباريات على الملعب الأخير.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي يسعى للحصول على الموافقات الأمنية فقط، ليحسم أمره بإقامة مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا على ملعب الجيش بالسويس، خاصة أن كاف وافق على ملعب السويس لاستضافة لقاءات الأهلي الإفريقية.
وسيواجه الأهلي فريق صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيكون لقاء الذهاب في بريتوريا يوم السبت المقبل
وحدد النادي الأهلي موعد سفر البعثة الحمراء، إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة صن داونز عصر غدا الأربعاء.
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