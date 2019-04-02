رحلة شاقة في انتظار الأهلي قبل لقاء صن دوانز في دوري أبطال إفريقيا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم، عقب انتهاء مواجهته أمام الاتحاد السكندري التي تقام في السابعة والنصف مساء على استاد برج العرب، في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري العام. وتتوجه بعثة الفريق ظهر غدٍ الأربعاء إلى جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة؛ لمواجهة صن داونز يوم 6 أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد بدأ معسكره في الإسكندرية يوم الخميس الماضي، وخاض الفريق مباراة الزمالك يوم السبت، ويلعب مع الاتحاد اليوم على أن يعود إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة؛ استعدادا للسفر ظهر غدٍ إلى جنوب إفريقيا.

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