جمعية قدامى اللاعبين تنظم يوم الوفاء لتكريم نجوم الكرة

تنظم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى برئاسة اللواء عبدالمنعم الحاج فعاليات يوم الوفاء الثالث الذى تحتفل به الجمعية سنويًّا تحت رعاية وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى ووزيرة التضامن الاجتماعى د. غادة والى لتكريم 25 لاعبًا من رموز نجوم كرة القدم القدامى الذين أثروا الملاعب بجهدهم وبطولاتهم بحضور نخبة من نجوم ومسئولى الكرة والإعلام الرياضى.
وتم إهداء هذه الاحتفالية لروح الإعلامىالراحل خالد توحيد الحفل يقام يوم السبت 6 أبريل 2019 بمسرح وزارة الشباب والرياضة بميت عقبة الساعة السابعه مساءً.
والنجوم الذين سيتم تكريمهم هم: منير كمال الزمالك .. وجمال عبدالعظيم الأهلى .. هشام عبدالرسول المنيا .. الجارم الاتحاد .. أحمد خليل الاتحاد .. إسماعيل ريان الطيران .. رأفت مكى الترسانة
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