جمعية قدامى اللاعبين تنظم يوم الوفاء لتكريم نجوم الكرة

تنظم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى برئاسة اللواء عبدالمنعم الحاج فعاليات يوم الوفاء الثالث الذى تحتفل به الجمعية سنويًّا تحت رعاية وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى ووزيرة التضامن الاجتماعى د. غادة والى لتكريم 25 لاعبًا من رموز نجوم كرة القدم القدامى الذين أثروا الملاعب بجهدهم وبطولاتهم بحضور نخبة من نجوم ومسئولى الكرة والإعلام الرياضى. وتم إهداء هذه الاحتفالية لروح الإعلامى الراحل خالد توحيد الحفل يقام يوم السبت 6 أبريل 2019 بمسرح وزارة الشباب والرياضة بميت عقبة الساعة السابعه مساءً. الراحل خالد توحيد الحفل يقام يوم السبت 6 أبريل 2019 بمسرح وزارة الشباب والرياضة بميت عقبة الساعة السابعه مساءً. والنجوم الذين سيتم تكريمهم هم: منير كمال الزمالك .. وجمال عبدالعظيم الأهلى .. هشام عبدالرسول المنيا .. الجارم الاتحاد .. أحمد خليل الاتحاد .. إسماعيل ريان الطيران .. رأفت مكى الترسانة .. جمال جودة المصري .. وكرم عبدالمنعم السكة .. أنوس الإسماعيلى .. ومجدى كامل السكة والمقاولون .. وأحمد زايد الأهلى .. عادل هيكل الأهلى .. وعلى خليل الزمالك .. وإبراهيم يوسف الزمالك .. وأحمد رفعت الزمالك .. وعبدالرحيم محمد الزمالك .. وريعو الأهلى .. وجمال سالم المقاولون . .. وإسماعيل اليمنى الأوليمبى .. وأنور سلامة الأهلى ..ومصطفى عبده الأهلى ..وسطوحى المنصورة..وحافظ غباشى الإسماعيلى ..وعزت أبو الروس الأهلى ..و أحمد أبو رحاب إسكو ..ومروان كنفانى الأهلى مصطفى شتا

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