قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، في الأسبوع الـ 28 لدوري القسم الأول بملعب كلية الأسبوع الـ 28 لدوري القسم الأول بملعب كليةالشرطة بدلا عن ستاد السلام. وتقام المباراة في الساعة الثالثة عصرا بدلا من الثامنة مساء يوم السبت 6 أبريل الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل ملعب وموعد مباراة الإنتاج الحربي والجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.