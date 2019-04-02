تعرف على قائمة ريال مدريد المستدعاة لمواجهة فالنسيا

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة فالنسيا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوريالإسباني "الليجا".
وشهدت القائمة، غياب كورتوا وماركوس يورينتي وكارفاخال وفينيسيوس للإصابة، بينما يغيب ناتشو فرنانديز للإيقاف
ضمت قائمة ريال مدريد كلًا من..
حراسة المرمى: نافاس، لوكا، موحا.
الدفاع: فاييخو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيليون.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.
الهجوم: بنزيما، ماريانو، بيل وفاسكيز.
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