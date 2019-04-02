قرارات لجنة مسابقات دوري القسم الثاني في اجتماع اليوم

اجتمعت، اليوم، لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل، واتخذت اللجنة القرارات الآتية : -إيقاف كل من إبراهيم عبد الرحمن مدرب القناة وحنفي عبد الباقي مدرب حراس المرمى مباراة وتغريم كل منهما 500 جنيه، لنزولهما الملعب للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقهما أمام الترسانة. -إيقاف محمد عادل السيد لاعب الزرقا مباراة، لطرده لمنع هدف مؤكد في مباراة فريقه أمام المريخ. -إيقاف أيمن حسانين مخطط أحمال المنيا مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمام قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمامديروط. -توجيه إنذار لفريقي الإعلاميين وتحرير أسوان لتأخر نزولهما للملعب لمدة عشر دقائق، لكونها المرة الأولى ولعد تكرارها مستقبلا. -إيقاف محمد عبد الحفيظ لاعب بني سويف مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار الحصول على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام Advertisements طهطا. -إيقاف حمودة سمير لاعب النصر مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام إف سي مصر. -إيقاف أيمن رضا لاعب سوهاج مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام تليفونات بني سويف. -إيقاف عماد حلمي لاعب الترسانة مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام القناة. -إيقاف محمد أشرف لاعب الإعلاميين مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام تحرير أسوان. -إقامة مباراة تحرير أسوان والألمنيوم في الأسبوع الـ 24 يوم الخميس 4 إبريل الجاري، بملعب كيما أسوان بدلا من ملعب تحرير أسوان. -إقامة مباريات الجولات 24 و25 و26 للمجموعة الثالثة، أيام 4 و11 و18 إبريل على التوالي.

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