ماذا قال جروس للاعبي الزمالك في اجتماع أمس؟

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التحدث مع لاعبيه، على هامش مران أمس الاثنين، مؤكداً لهم أنه يحرص على سلامتهم أولاً، قبل مشاركة أي منهم في اللقاءات.

وأوضح جروس للاعبين أنه يرفض التعجل في الدفع بأي لاعب مصاب ولم يكتمل شفاؤه، مهما كانت صعوبة وأهمية المباريات.

وقال الخواجة في حديثه معهم إن هدفه دائماً وصولهم إلى أعلى فورمة وجاهزيتهم بالشكل الأمثل، خاصة

أن الفريق مقبل على مباريات صعبة وهامة على كافة المستويات، ولا يريد الاستعجال في الدفع بأي لاعب لم يكتمل شفاؤه، حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب فترة طويلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة غداً الأربعاء، على ستاد بتروسبورت بالقاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٤ للدوري.