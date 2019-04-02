تصريحات رئيس ريال مدريد في مؤتمر تطوير ملعب سانتياجو برنابيو

أصدر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عدة تصريحات مهمة في مؤتمر تطوير ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي عقد اليوم الأربعاء.

وقال بيريز: "ستبدأ أعمال الملعب الجديد في أقرب وقت ممكن بمجرد انتهاء الموسم".

وأضاف: "هذا الحدث اليوم هو بداية استاد سانتياجو بيرنابيو الجديد، وهو مشروع مستقبلي لريال مدريد ومدينة مدريد".

وأكمل: "مستقبلنا ينطوي بالضرورة على مرحلة مرجعية جديدة من القرن الحادي والعشرين، ستبدأ أعمال الملعب الجديد في أقرب وقت ممكن، بمجرد انتهاء الموسم

هذا هو المكان الذي نتكاتف فيه، هذا هو وطننا، وما زلنا نحلم بجعل مدريد النادي الأكثر إقبالاً في العالم، لقد واجه هذا النادي كل مرحلة كتحدٍ لكن مع اقتناع بأنك لن تستسلم أبدًا".

ينتمي النادي إلى جميع مشجعي مدريد، وجميع معجبيه وأعضائه، وهو النادي الذي تتم إدارته دون أي دافع ربح يسعى دائمًا إلى الفوز ولا ينسى التكاتف مع الجميع".

هذا الحدث هو بداية العد التنازلي لإطلاق ابتكار في استادنا، إنه أحد المشاريع الكبرى لريال مدريد والمدينة."

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يجب أن يكون لدى أولئك الذين يتحملون مسئولية الإدارة رؤية للمستقبل، إن مستقبلنا يمر بتكنولوجيا حديثة وحديثة للغايةوهذا مصدر دخل للنادي.

مدريد، تجعلنا نبحث عن التميز، ومستقبلنا يمر بالضرورة بمرحلة مرجعية جديدة من القرن الحادي والعشرين، حديثة، طليعية، مع أحدث التقنيات ومصدر جديد وهام للدخل" .

الملعب الذي يقع في قلب مدريد سيكون

أفضل ملعب في العالم، وسيبدأ قريبًا العروض الأولى بميدان كبير في لا كاستيلانا وآخر في زاوية بادري داميان وشارع رافائيل سالجادو للمشاة، سيكون هناك المزيد من الأبواب بحيث يكون العبور آمنًا وسيتيح مواقع جديدة".

سيكون المتحف في منطقة لا كاستيلانا أكثر إثارة للإعجاب، وسيكون هناك متحف تفاعلي مع الواقع الافتراضي، وستكون هناك جولة جديدة، واستاد جديد، مع متاجر جديدة والمزيد من تجارب تذوق الطعام، ومساحات للتجربة التكنولوجية".

قبل 72 سنة ، رسم لنا برنابيو المسار الذي قادنا إلى بناء ريال مدريد، في هذا الاستاد يوجد 23 كأسًا أوروبيًّا، وهو رقم قياسي فريد من نوعه".

هذه المشاعر هي ركائز البرنابيو الجديد، الاستاد الكبير في القرن الحادي والعشرين الذي سيكون فخر مدريد و المدريدستا، ونحن لا ننسى ولن ننسى أن هذه المدينة الموجودة في روح نادينا".

سيكون ملعب البرنابيو الجديد أفضل ملعب في العالم في المستقبل.