محمود البنا حكمًا لمباراة الإسماعيلي والمقاولون

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إلى الحكم محمود البنا، إدارة مواجهة الإسماعيلى مع المقاولون العرب، المقرر لها

الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاون البنا طاقم يضم عبدالفتاح عريشة مساعد أول وأحمد نوفل مساعد ثانٍ، وعبدالله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبدالعزيز السيد ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.