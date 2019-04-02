أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إلى الحكم محمود البنا، إدارة مواجهة الإسماعيلى مع المقاولون العرب، المقرر لهاالخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري
ويعاون البنا طاقم يضم عبدالفتاح عريشة مساعد أول وأحمد نوفل مساعد ثانٍ، وعبدالله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبدالعزيز السيد ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود البنا حكمًا لمباراة الإسماعيلي والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.