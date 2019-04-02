‏زيدان يؤكد رغبة فاران بالبقاء مع ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسباني، رغبة رافائيل فاران بالبقاء مع الفريق الملكي، نافيًا الشائعات التي تتحدث عن رغبته بالرحيل.

انتشرت تقارير في الفترة الماضية تؤكد رغبة فاران في الرحيل عن

صفوف الفريق، حيث يشعر اللاعب بأنه حقق كل البطولات والإنجازات، ويرغب بخوض تجربة جديدة مع فريق آخر.

وعلق زيدان، مدرب الفريق، عن تلك الشائعات قائلا: "من الواضح

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أن فاران يريد البقاء والأهم من ذلك أنه لم يبلغني أنه يريد الرحيل".

وأضاف: "أنا متأكد أن رغبة فاران بالبقاء مع ريال مدريد".

ويترقب كل من مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، موقف المدافع الفرنسي مع الميرينجي، حيث يسعى الناديان لضم فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.