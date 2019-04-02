ريال مدريد يواصل استعداداته لمواجهة فالنسيا

أجرى فريق ريال مدريد الحصة التدريبية الأخيرة في مدينة سيوداد قبل المباراة المرتقبة ضد فالنسيا، والتي ستقام على أرضية ملعب ميستايا الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني "اليجا".
استدعى زيدان حارس مرمى الرديف كاستيا، محمد، للجلسة التي هيمنت عليها التدريبات الكروية، وبدأ البلانكوس المران مقسمين إلى مجموعتين وأجروا تمارين الحيازة والضغط عقب
وتدرب ماركوس يورنتي في صالة الألعاب الرياضية، في حين يواصل كورتوا، فينيسيوس جونيور وكارفاخال برامجهم التأهيلية، وقد تدرب الظهير بشكل منفرد على العشب.
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