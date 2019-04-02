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ريال مدريد يواصل استعداداته لمواجهة فالنسيا

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أجرى فريق الحصة التدريبية الأخيرة في مدينة سيوداد قبل المباراة المرتقبة ضد فالنسيا، والتي ستقام على أرضية ملعب ميستايا الأربعاء المقبل ضمن منافسات "اليجا".

استدعى زيدان حارس مرمى الرديف كاستيا، محمد، للجلسة التي هيمنت عليها التدريبات الكروية، وبدأ البلانكوس المران مقسمين إلى مجموعتين وأجروا تمارين الحيازة والضغط عقب

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التمارين البدنية، أجرى اللاعبون مباريات على مساحة صغيرة وسددوا على المرمى.

وتدرب ماركوس يورنتي في صالة الألعاب ، في حين يواصل كورتوا، فينيسيوس جونيور وكارفاخال برامجهم التأهيلية، وقد تدرب الظهير بشكل منفرد على العشب.

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