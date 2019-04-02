جوارديولا يعلق على هدف ليفربول في اللحظات الأخيرة أمام توتنهام

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن هدف الفوز لليفربول أمام توتنهام في اللحظات الأخيرة من المباراة، والتي جمعت بين الفريقين، مساء يوم الأحد.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام كارديف

سيتي والذي من المقرر له غدًا: "حينما ترى مثل هذه الأهداف تقول 'اوه سحقاً! ، لكنهم فريق عظيم أن تنافس أمامه، الكل يتطلع لما سيحدث في الأسابيعالقادمة".

وأتم "من المذهل أن نعيش هذه اللحظات".

وكان ليفربول قريب من التعادل أمام السبيرز، مما كان سيساعد مانشستر سيتي من توسيع الفارق إلى ٤ نقاط في حال فوز السيتي على كارديف غدًا، الأربعاء.

ويحتل ليفربول الصدارة برصيد ٧٩ نقطة، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد ٧٧ نقطة.