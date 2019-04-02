رياضة | سر غضب جروس من إدارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غضب جروس من إدارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتابت السويسر كريستيان جروس حالة من الغضب، بسبب قرار مجلس الإدارة بنقل مباراة حسنية أغادير المغربي، إلى ملعب بتروسبورت.

وأبدى جروس اعتراضه على أرضية ملعب بتروسبورت، مؤكدا أنها سيئة، مما سيعيق اللاعبين عن تنفيذ أفكاره خلال تلك المباراة المهمة.

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ويرحب جروس بخوض مباراة حسنية أغادير، في ملعب السويس، خاصة وأنه سيلعب قبلها بأيام مع المصري البورسعيدي في الدوري بنفس الملعب.

ويواجه الزمالك، نظيره سموحة غدا الأربعاء في الدوري، ثم يسافر لمواجهة حسنية أكادير يوم 7 من الشهر الحالي في ذهاب دور الثمانية بكأس الكونفيدرالية، ثم يعود لمواجهة المصري يوم 11 من نفس الشهر في السويس، وبعدها سيخوض مواجهة حسنية أكادير يوم 14.