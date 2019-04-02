رياضة | جاريث بيل يحسم قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يحسم قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني قراره بشكل نهائي حول الرحيل أو البقاء في صفوف الريال للموسم المقبل.

وتعرض بيل لانتقادات حادة بسبب هبوط مستواه الفني بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم الجاري، حيث كان آخرها صافرات الاستهجان في مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة El Confidencial الإسبانية أن بيل اتخذ قراره بالبقاء في النادي الملكي وعدم الرحيل، رغم نية فلورنتينو بيريز رئيس النادي والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، التفريط في بيل.

ويرتبط بيل بعقد مع نادي ريال مدريد ينتهي في عام 2022، وكان نادي مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع بيل في حال قرر ترك ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.