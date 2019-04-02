رياضة | نجم باريس سان جيرمان يصدم ليفربول من أجل عيون ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان يصدم ليفربول من أجل عيون ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن تغير موقف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، بشأن وجهته في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن رابيو قرر تجاهل اتصالات مسئولي ليفربول، من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

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وطلب زيدان، ضم رابيو إلى جوار بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، من أجل تدعيم خط الوسط بالموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رابيو مع سان جيرمان في الموسم الحالي، وبالتالي سيكون انتقال اللاعب إلى ريال مدريد خلال صفقة مجانية.

ويعاني رابيو هذا الموسم من التجميد رفقة سان جيرمان، بعد أن قرر عدم التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.