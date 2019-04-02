رياضة | محمد بسام: تعاهدنا على تحقيق الفوز أمام الحرس.. والهدف المبكر أربك حسابات الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بسام: تعاهدنا على تحقيق الفوز أمام الحرس.. والهدف المبكر أربك حسابات الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد بسام حارس مرمى الجيش، عن سعادته بالفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة بالجولة الـ٢٧ من مسابقة الدوري العام.

وقال محمد بسام في تصريحات لبرنامج وان تو عبر اون سبورت اف ام "تعاهدنا انا واللاعبين على تحقيق الفوز وخصوصا بعد العودة لملعبنا وهذا ما تحقق" .

Advertisements

وأضاف:" هدف مصطفي محمد في الثواني الأولي من بداية المباراة كان له عامل كبير في الفوز وارباك حسابات حرس الحدود".

وشدد على أن الفريق يسعي للفوز في المباريات القادمة للتواجد في المراكز العشرة الأولي والابتعاد عن صراع الهبوط

وأتم تصريحاته بإشادته لزملاءه بالفريق مثل اسلام جمال صانع الألعاب و اسلام جمال مدافع الفريق ومصطفي محمد وأكثر من لاعب.