رياضة | قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني في اجتماع اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني في اجتماع اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل، في اجتماعها اليوم ، الثلاثاء، القرارات الأتية :

-إيقاف كل من إبراهيم عبد الرحمن مدرب القناة وحنفي عبد الباقي مدرب حراس المرمى مباراة وتغريم كل منهما 500 جنيه، لنزولهما الملعب للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقهما أمام الترسانة.

-إيقاف محمد عادل السيد لاعب الزرقا مباراة، لطرده لمنع هدف مؤكد في مباراة فريقه أمام المريخ.

-إيقاف أيمن حسانين مخطط أحمال المنيا مباراة وتغريمه 250 جنيها، للطرد للاعتراض على قرارات الحكم، في مباراة فريقه أمام ديروط.

-توجيه إنذار لفريقي الإعلاميين وتحرير أسوان لتأخر نزولهما للملعب لمدة عشر دقائق، لكونها المرة الأولى ولعد تكرارها مستقبلا.

-إيقاف محمد عبد الحفيظ لاعب بني سويف مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار الحصول على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام طهطا.

Advertisements

-إيقاف حمودة سمير لاعب النصر مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام إف سي مصر.

-إيقاف أيمن رضا لاعب سوهاج مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام تليفونات بني سويف.

-إيقاف عماد حلمي لاعب الترسانة مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام القناة.

-إيقاف محمد أشرف لاعب الإعلاميين مباراة وتغريمه 250 جنيها، لتكرار حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة فريقه أمام تحرير أسوان.

-إقامة مباراة تحرير أسوان والألمونيوم في الأسبوع الـ 24 يوم الخميس 4 إبريل الجاري، بملعب كيما أسوان بدلا من ملعب تحرير أسوان.

-إقامة مباريات الجولات 24 و25 و26 للمجموعة الثالثة، أيام 4 و11 و18 إبريل على التوالي.