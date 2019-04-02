رياضة | رئيس سموحة يتحدث عن كواليس أزمة باسم مرسي وسر تراجع النتائج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يتحدث عن كواليس أزمة باسم مرسي وسر تراجع النتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك هو ناتج من مغرضين، ولكن ستزول سريعا كونهما جماهير لأندية كبيرة وهي جماهير واعية.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت:"أزمة عودة الجماهير ستنتهي وبطولة أمّم إفريقيا ستكون البداية لعودة الجماهير للمدرجات".

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وأكمل:"حسام حسن لم يتجاوز في حق الزمالك، ويحترم الجميع داخل النادي وكل ما قال عن خطأ حسام في الزمالك مجرد إشاعات".

وواصل:"حسام حسن طلب قطع إعارة باسم مرسي ولا يريد استمرار اللاعب مع الفريق".

وأتم:"الأخطاء التحكيمية كانت لها عامل كبير في خسارة سموحة في أكثر من مباراة".