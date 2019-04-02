رياضة | نصيحة نجم ليفربول السابق لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصيحة نجم ليفربول السابق لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ستيف نيكول، مدافع فريق ليفربول السابق والمحلل الفني لقنوات NBC البريطانية الرياضية، على أزمة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز مع تسجيل الأهداف.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول للفوز على توتنهام مساء الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بثنائية مقابل هدف، بعدما تسبب في الهدف القاتل بالدقيقة الأخيرة بعد خطأ لوريس وألديرفريلد.

وقال ستيف نيكول في تصريحات لصحيفة ديلي ستار الإنجليزية: معدل صلاح التهديفي ليس سئ، نعم هو سجل 20 هدف بجميع المسابقات، ولكن بالنظر إلى المركز الذي يلعبه هذا الموسم، فبالتأكيد معدل جيد.

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وأضاف نيكول: في نفس الوقت، ليس هناك شك في تراجع مستوى صلاح، خاصة وأنه يفكر في التسجيل بشتى الطرق، وأحيانا يهدر الفرص السهلة.

وتابع مدافع الليفر السابق:عندما يبدأ يفكر في كيفية التسجيل من أي مكان بالملعب، فإن هذا يدور في ذهنه، ويجعله لا يستطيع التسجيل ويصبح متسرعا في انهاء الفرص الخطيرة وبالتأكيد مستواك سيتأثر.

واختتم مدافع الريدز تصريحاته قائلا: بمجرد أن يقول نحن في صدارة الدوري، فهذا شيء رائع، صلاح جزء من الفريق وسيعود للأهداف قريبً، لكن ليس بالضرورة التسجيل في كل فرصة.