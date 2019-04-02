رياضة | فينجر يلمح إلى عودته للتدريب من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر يلمح إلى عودته للتدريب من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى مدرب أرسنال الأسطوري السابق، الفرنسي أرسين فينجر تلميحًا كبيرًا بأنه مستعد للعودة إلى عالم التدريب من جديد، بعد رحيله عن النادي اللندني بداية الموسم الجاري.

فاز المدرب الفرنسي بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز - بما في ذلك في الفترة 2003-2004 عندما لم يخسر لموسم كامل - وسبعة كؤوس من فرق الاتحاد خلال فترة رئاسته للمدفعجية.

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كما أخذ فينجر النادي النادي الإنجليزي إلى دوري الأبطال لمدة 20 عامًا على التوالي، لكنه كافح خلال سنواته الأخيرة في قيادة ملعب الإمارات وغادر النادي في نهاية الموسم الماضي.

منذ مغادرته النادي ، يبدو أن فينجر اعتزل التدريب حيث ظل المدرب المخضرم حتى الآن عاطلاً، ومع ذلك لم يخف رغبته في العودة للتدريب من جديد، وكشف الآن أن مشروعه التالي قد يكون مديرًا دوليًا قبل كأس العالم 2022.

ولدى سؤاله عما إذا كان انتقاله القادم إلى منتخب وطني، قال فينجر: ربما، ولكن إذا حدث ذلك، فسيتعين أن يكون ذلك قبل كأس العالم.