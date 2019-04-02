رياضة | تاكيس يطمئن على إصابات لاعبي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيس يطمئن على إصابات لاعبي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، جلسة خاصة مع محمد رمضان طبيب الفريق، للإطمئنان على إصابات الفريق.
واستفسر تاكيس، عن حالة أحمد حسن مهاجم الفريق، والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام سموحة، والتي انتهت للفريق الدجلاوي بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الماضية.
كما إطمأن المدير الفني على التنزاني يايا ، الذى يعانى من إصابة قوية أدت إلى غيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية.
وأكد طبيب الفريق للمدير الفني، أن الثنائي يخضعا لبرنامج تأهيلي مكثف أملًا في لحاقهما بمواجهة المقاولون العرب المقبلة.
واستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.