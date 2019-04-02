رياضة | تاكيس يطمئن على إصابات لاعبي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيس يطمئن على إصابات لاعبي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، جلسة خاصة مع محمد رمضان طبيب الفريق، للإطمئنان على إصابات الفريق.

واستفسر تاكيس، عن حالة أحمد حسن مهاجم الفريق، والذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام سموحة، والتي انتهت للفريق الدجلاوي بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الماضية.

Advertisements

كما إطمأن المدير الفني على التنزاني يايا ، الذى يعانى من إصابة قوية أدت إلى غيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية.