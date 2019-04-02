رياضة | مورينيو: رونالدو الجديد يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: رونالدو الجديد يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن نجم بنفيكا المراهق جواو فيليكس ، وهو هدف لريال مدريد وبرشلونة ، يمكنه اللعب لأي ناد في العالم.

كان المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد ، الذي كان قد توقف عن العمل منذ ديسمبر، يناقش إمكانات الشاب ولاعب خط الوسط في سبورتنج برونو فرنانديز.

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وقال مورينيو لصحيفة ريكورد في البرتغال إنه ليس كريستيانو (رونالدو) ، لكنني أعتقد أنه من السخف مقارنة أي شخص به، لكن كلا اللاعبين يتمتعان بمواهب رائعة ، ويمكنهما اللعب في أي فريق في العالم.

صعد فيليكس البالغ من العمر 19 عامًا إلى مكانة بارزة هذا الموسم وحقق 12 هدفًا للنادي الذي يتصدر الدوري البرتغالي.

وقد أدى ذلك إلى وصف لاعب خط الوسط ذو التفكير المهاجم بأنه كريستيانو رونالدو المقبل بينما استكشفت أتليتكو مدريد وبوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد اللاعب.