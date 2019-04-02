رياضة | مجدى طلبه لـ "لفجر الرياضي" : الإعداد النفسى والذهنى عامل كبير للفوز على بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدى طلبه لـ "لفجر الرياضي" : الإعداد النفسى والذهنى عامل كبير للفوز على بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى الفيوم الرياضى استعدادته للمواجهة الهامة والمصيرية أمام بنى سويف الرياضى بالجولة 24 بدورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى والمقرر أقامتها الخميس القادم بملعب الاسيوطى سبورت .

وقال مجدى طلبه المدير الفنى للفيوم فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : الإستعدادات التى نقوم بها هي لإعداد النفسي والتحضير الذهني لتقليل التوتر والشد العصبي لدى اللاعبين.

وتابع قائلا : نفتقد جهود دونجا لاعب الوسط للإصابة، وعن صعوبة المباراة أكد المدير الفنى للفيوم على أن المباراة أمام بنى سويف الوصيف مثلها مثل مباراة أسوان المتصدر في الظروف والدوافع.

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وشهدت مباراة الدور الأول فوزا بثلاثية نظيفة لبنى سويف على نظيره الفيوم والذى كان يقوده بركات ابراهيم قبل أن يرحل عن تدريب الفريق وتولى مجدى طلبه منصب المدير الفنى للفريق الفيومى.

وحقق الفيوم تعادلا ثمينا بآخر مبارياته أمام أسوان بنتيجة 1-1 بملعب استاد اسوان الرياضي، كما تعادل بنى سويف بملعبه بمباراته أمام طهطا بذات النتيجة.

ويحتل الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة، فيما يحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 43 نقطة .