رياضة | آخر تطورات استاد القاهرة قبل أمم أفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات استاد القاهرة قبل أمم أفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواصل العمل في ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لكأس أمم إفريقيا التي تنطلق يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" آخر تطورات العمل في ستاد القاهرة، بعد تطوير أرضية الملعب وقيام شركة المصرية للاتصالات بربط جميع الاستادات المشاركة في البطولة بشبكة من الألياف الضوئية مع السنترالات بما يتيح تغطية متميزة لخدمات الاتصالات والانترنت بجودة عالية داخل الاستادات، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة للبث التليفزيوني من خلال ربط جميع الاستادات مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) بشبكة من كابلات الالياف الضوئية، وذلك لتوفير البنية التحتية للبث التليفزيوني عالي الدقة.

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كما من المقرر أن يتم التفاوض على إنشاء شبكة واي فاي في جميع الاستادات في (المقصورة الرئيسية – منطقة الVIP – منطقة ViP- منطقة السادة الاعلاميين) بما يضمن توفير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في تلك الأماكن.