رياضة | تفاصيل جلسة "تيجانا" مع مدافع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة "تيجانا" مع مدافع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك،على الحديث مع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد تألقه في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وطالب يوسف من عبدالغني التركيز ومواصلة التألق والظهور بالمستوى الذي قدم من خلاله أوراق اعتماده، وحذره من التعامل مع وسائل الإعلام، حيث طالبه بمقاطعة التصريحات الصحفية وعدم التركيز مع مواقع "السوشيال ميديا"، حتى لا يكون صيداً سهلاً لبعض الذين يسعوا لهدم استقرار الفريق بشتى الطرق.