رياضة | مدرب آرسنال يثير الغضب في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب آرسنال يثير الغضب في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، غاضب من طريقة تعامل المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي مع لاعب برشلونة المعار، الإسباني دينيس سواريز.

وكان دينيس سواريز انتقل إلى صفوف فريق آرسنال على سبيل الإعارة من برشلونة في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، لكن سواريز عانى من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الفريق اللندني.

وقالت شبكة جول الرياضية أن برشلونة ليس سعيدًا وغاضبًا بسبب إهمال مشاركة اللاعب دينيس سواريز من قبل المدرب أوناي إيمري.

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وكان برشلونة أبدى رغبته في مشاركة دينيس سواريز مع الآرسنال لتكون حجة قوية للنادي الكتالوني لبيع سواريز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن آرسنال كان رفض وضع بند الشراء الإلزامي للاعب دينيس سواريز من برشلونة أثناء استعارته في يناير الماضي.

وشارك دينيس سواريز فقط مع الآرسنال في 95 دقيقة في كافة المسابقات بعد انضمامه للنادي الإنجليزي.