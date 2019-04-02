رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الأهلي ومصر للمقاصة، يوم 10 إبريل الجاري.

وسيتم إخطار الفريقين بشكل رسمي، بالموعد المحدد، خاصة وأن اللجنة كانت قد حددت في جدول الدوري، يومي 10 أو 11 من الشهر نفسه، لإقامة اللقاء، قبل أن تحدد يوم 10 رسمياً، موعداً للمباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره المقاصة، يوم 10 إبريل الجاري، في الجولة الـ 28 ببطولة الدوري الممتاز.

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