في كاس الملك.. “حمدالله” متصدر الهدافين وقوميز ورومارينهو في ملاحقته

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

عزز محترف النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله صدارته لهدافي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بتسجيله مساء أمس هدف في مرمى فريق الجيل، عن طريق ركلة جزاء ليصبح في رصيده 12 هدفا من أصل أربع مباريات لعبها وسجل على أندية الجندل ثلاثة أهداف و الأنصار أربعة أهداف والفيحاء أربعة أهداف والجيل هدف وحيد.

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ويأتي في وصافة الهدافين، مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز، برصيد 7 أهداف من أصل ثلاثة مباريات لعبها حيث سجل أمام الدرع أربعة أهداف وأمام هجر هدفين وأمام الفيصلي هدف وحيد.

ويأتي ثالثًا مهاجم الاتحاد البرازيلي رومارينهو، حيث سجل 6 أهداف كانت أمام الجبيل هدفين وهدف أمام الوشم وهدفين على التقدم وهدف أمام الباطن.

يذكر أن النصر تأهل إلى دور نصف النهائي وسيلاقي الاتحاد وكذلك الهلال أيضًا تأهل إلى نصف النهائي وسيلاقي الفائز من الوحدة والتعاون.