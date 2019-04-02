شكرا لقرائتكم خبر عن «المكس» يستضيف مباراتي الاتحاد أمام بيراميدز وسموحة مع الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراتي الاتحاد السكندري مع بيراميدز، وسموحة أمام الإنتاج، في الأسبوع الـ29 للدوري الممتاز، باستاد حرس الحدود «المكس» بدلا من برج العرب.

وذكر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، أن المباراتين ستقامان يومي الخميس 11 والجمعة 12 أبريل الجاري، بدون جمهور.