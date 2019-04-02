شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توتنهام يدشن ملعبه الجديد باستضافة كريستال بالاس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدشن نادي توتنهام هوتسبر رسميًا، الأربعاء، ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، باستضافة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة يأمل أن توفر قوة مالية تحجز له موقعا بين نخبة أندية كرة القدم المحلية والأوروبية.

ويأمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ولاعبوه في أن يمنحهم الملعب الجديد جرعة معنوية، لا سيما وأن الفريق يمر بفترة انعدام وزن جراء خسارته أربعا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وبات مهددا في حال لم يتدارك وضعه سريعًا بإنهاء الموسم في مركز خارج الأربعة الأوائل التي تؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخاض توتنهام آخر مباراة رسمية له على ملعبه السابق «وايت هارت لاين» في مايو 2017، قبل أن يتم هدمه ويشيد بدلا منه ملعب عصري يتسع لـ 62062 متفرجا، ليكون الأكبر بين ملاعب الأندية في لندن، والثاني في إنكلترا بعد ملعب أولد ترافورد الخاص بنادي مانشستر يونايتد.

ملعب توتنهام الجديد

وبلغت الكلفة المقدرة لبناء الملعب الذي أطلق عليه اسم «توتنهام هوتسبر ستاديوم» مليار جنيه إسترليني (1،3 مليار دولار).

ويتخطى طموح مجلس إدارة نادي شمال لندن حدود كرة القدم. فأسفل الأرض العشبية للملعب القابلة للسحب، أقيمت أرضية من عشب اصطناعي لإقامة مباريات كرة القدم الأمريكية.

ووقع النادي الإنجليزي عقدا مع رابطة دوري كرة القدم الأمريكية يتضمن إقامة مباراتين على الأقل سنويا في هذه اللعبة في الأعوام العشرة المقبلة.

وفي خطوة لمنافسة الأجواء في منشآت مثل ملعب «سيجنال إيدونا بارك» الخاص بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، يتضمن الملعب يتضمن مدرجا سعته 17500 متفرجا أطلق عليه لقب «وايت وول» («الحائط الابيض»).

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ويفخر توتنهام بتقديم مأكولات ومشروبات ذات جودة عالية، خلافا للملاعب البريطانية القديمة التي تقدم وجبات الفطائر باللحم ورقائق البطاطا. كما أن الجعة سيتم تحضيرها في منشآت انتاج خاصة بالملعب.

الملعب «الأفضل في العالم»

وأعرب بوكيتينيو عن إعجابه الشديد بالملعب، وأمل أن يمنح لاعبي فريقه الحافز في الأمتار الأخيرة في الدوري المحلي لانتزاع بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ دورها ربع النهائي هذا الموسم، ويستعد لمواجهة مواطنه مانشستر سيتي ذهابا وإيابا خلال الشهر الحالي.

ملعب توتنهام الجديد

وقال: «هذا الملعب هو الأفضل في العالم، نستطيع تأكيد ذلك الآن. كل مكان فيه هو أفضل ما رأيت في حياتي. لا يمكن مقارنته بأي شيء».

وأضاف: «هذا مشروع مدهش، سيكون مذهلا لمستقبل النادي. سيكون دافعا قويا لأنصار الفريق ويتعين أن يكون كذلك للاعبيه».

وسيتنفس توتنهام الصعداء عندما يركل لاعبو الفريق ضربة البداية ضد كريستال بالاس بعد انتظار دام أشهرا بسبب تأخير الأعمال في الملعب حيث كان من المتوقع افتتاحه في أواخر أكتوبر الماضي.

وفي انتظار انجازه، خاض توتنهام مبارياته على ملعب ويمبلي اللندني.

ملعب توتنهام الجديد

وخاض الألماني يورجن كلينسمان مهاجم توتنهام السابق مباراة التجربة الأخيرة على الملعب الجديد السبت في مباراة بين نجوم سابقين لناديي توتنهام وإنتر ميلان الإيطالي. وقال في هذا الصدد «أنا فخور جدا وسعيد جدا بالتواجد هنا. انه يوم مميز لبداية مشوار هذا الملعب... آمل في أن يكون ذلك مدخل توتنهام إلى المستقبل ويترافق مع العديد من الألقاب».

وسيخوض توتنهام خمس من مبارياته السبع المتبقية في الدوري المحلي على ملعبه حيث يسعى إلى منافسة أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي على البطاقتين الأخيرتين المتبقيتين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. كما يلتقي مانشستر سيتي في ربع نهائي المسابقة القارية آملا في بدء كتابة التاريخ على ملعبه الجديد.