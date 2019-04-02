شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ البحث عن لاعبي كرة القدم من رياض الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (شنغهاي)

أعلنت السلطات الصينية الساعية الى تعزيز مكانة العملاق الآسيوي في كرة القدم العالمية، إطلاق برنامج يهدف الى البحث عن المواهب وتعزيز المهارات في رياض الأطفال في مختلف مناطق البلاد التي يقطنها 1.4 مليار نسمة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة («شينخوا») الرسمية إلى أن وزارة التربية الصينية ستبدأ في العام الحالي، برنامجا تجريبيا على مستوى مختلف المناطق، يهدف إلى إنشاء رياض أطفال «تتمحور حول كرة القدم».

وأوضحت الوكالة أن البرنامج «يهدف الى تنمية اهتمام الأطفال بكرة القدم من خلال ألعاب كروية مثيرة للاهتمام، وتوفير مناخ ملائم لنمو ثقافة» اللعبة الشعبية الأولى عالميا.

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وأشارت، نقلا عن مذكرة رسمية، الى أن البرنامج سيشتمل على «العديد من النشاطات البدنية المخصصة للأطفال، والتي سيتم في خلالها تشجعيهم على الجري، القفز، التسلق، ورمي الكرات وركلها».

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد أبدى فيأكتوبر الماضي، رغبته في إنشاء 10 آلاف روضة أطفال متخصصة باللعبة في البلاد، وهو ما دفع بعض المؤسسات إلى إطلاق برامجها الخاصة، قبل صدور القرار الرسمي الذي نشرته «شينخوا» أمس (الإثنين).

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن لي جيانلي، مدير روضة أطفال في العاصمة الصينية، قوله «لدينا مدربون لكرة القدم للأطفال الذين تجاوزوا الخامسة من العمر، والعديد من رياض الأطفال في بكين توفر برامج لكرة القدم أيضا».

وتسعى الصين بإيعاز مباشر من الرئيس شي جينبينغ، إلى تعزيز كرة القدم والتحول الى قوة مؤثرة على الصعيد العالمي، وسط تقارير عن رغبة صينية باستضافة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في العام 2030 أو 2034.