موعد مباراة التعاون والوحدة السعودى والقنوات الناقلة لها...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الوحدة السعودي نظيره فريق التعاون، اليوم الثلاثاء، آخر مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعتبر مباراة لحسم التأهل لنصف النهائي ومواجهة نادي الهلال.

موعد مباراة التعاون والوحدة السعودى

تبدأ المباراة فى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة القصيم.

مباراة التعاون والوحدة السعودى، وقد وصل التعاون على حساب نادى العدالة بعدما تغلب عليه بهدف مقابل لا شىء فى دور الـ64 ثم سحق النهضة بسداسية في الدور الـ32 وكانت آخر مباريات الفريق في الكأس بدور الـ16 حين فاز على الشباب بثلاثية نظيفة.

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واستطاع الوحدة عبور أندية النعيرية بنتيجة 6-1 ثم تخطى العروبة بهدف مقابل لا شىء ونجح فى عبور النادي الأهلي بضربات الترجيح.

مباراة التعاون والوحدة السعودى، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشباب الثالث فى جدول دوري المحترفين، بينما تراجع الوحدة إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد نتائجه الغير مرضية وعجزه عن حصد الفوز في آخر 4 مباريات.

موعد مباراة التعاون والوحدة السعودى

وستذاع مباراة التعاون والوحدة السعودى على قناة KSA Sports 1 HD ويسبق انطلاق المباراة الاستديو التحليلى لمناقشة فرص كلا الفريقين وفرص فوز كلا منهم ومناقشة تشكيل كلا الفريقين.