شكرا لقرائتكم ظهير أيسر ساوثهامبتون: أدرس نقاط ضعف محمد صلاح لإيقاف خطورته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ريان برتراند ظهير أيسر نادى ساوثهمباتون، إنه يهدف إلى استغلال نقاط الضعف التى يعانى منها الفرعون المصرى محمد صلاح لإيقاف خطورته خلال مباراة فريقه المقبلة أمام فريق ليفربول متصدر البريميرليج فى الجولة الـ33 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأضاف "برتراند" فى تصريحات على الهواء مباشرة لشبكة "سكاى سبورتس" العالمية، قائلا: "من الرائع دائمًا مواجهة أفضل اللاعبين فى العالم، وهذا يجعلك تحاول أن تطور من مستواك.. ولن أغير أسلوبى فى الاستعداد للمباريات مع ساوثهمابتون بسبب مواجهة صلاح، لكن دائمًا ما أدرس جيدًا نقاط القوة والضعف للمنافس لمحاولة الحد من خطورته.

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وشدد برتراند على أهمية مباراة يوم الجمعة المقبلة لفريقه أمام ليفربول، حيث يحتاج فريقه للحصول على نقاط المباراة لأسباب مختلفة، متوقعاً مباراة تتسم بالندية والإثارة بين الفريقين.