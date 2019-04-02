شكرا لقرائتكم العقوبات سبب ابتعاد شيكابالا عن الزمالك وهذا موعد ظهوره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موعد انتظام الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، عقب إنهاء علاقته مع نادى أبولون اليونانى.

ويؤدى شيكابالا تدريبات فردية فى الوقت الحالى، بإحدى صالات الجيمانيزيوم، خارج مقر نادى الزمالك، حيث لا يحق له التدريب داخل القلعة البيضاء.

ويعود شيكابالا للمشاركة فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى فور انتهاء عقده مع نادى أبولون بشكل رسمى وهو ما سيحدث بمجرد انتهاء الموسم الكروى فى الدورى اليونانى يوم 12 مايو المقبل.

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ولا يحق لشيكابالا المشاركة فى تدريبات الزمالك بالوقت الحالى حتى لا يكون عرضه للعقوبات من جانب النادى اليونانى بسبب استمرار العقد الموقع بينه وبين مسئولو أبولون.