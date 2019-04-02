موعد مباراة ميلان وأودينيزي والقنوات الناقلة لها...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة ميلان وأودينيزى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن إطار مباريات الجولة الثلاثين من منافسات الدورى الإيطالى.

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موعد مباراة ميلان وأودينيزى

موعد مباراة ميلان وأودينيزى فى الساعة السابعة مساء اليوم وخسر الفريق الايطالى فى اخر جولتين واحتل ميلان المركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن الإنتر صاحب المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن أتلانتا ولاتسيو اصحاب المركز الخامس، فى حين يحتل فريق أودينيزي المركز السادس عشر في برصيد 28 نقطة .

مباراة ميلان وأودينيزي، ويعتبر لقاء صعب حيث يسعى فريق انتر ميلن فى تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمة من اهل الاستمرار فى المنافسة على الثلاث مراكز الاولى من اجل التأهل الى دورى ابطال اوروبا، بينما يتطلع فريق أودينيزي للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي

مباراة ميلان وأودينيزى ستذاع على قناة beIN SPORTS HD 4 و ويسبق انطلاق المباراة الاستديو التحليلى لمناقشة فرص كلا الفريقين فى تحقيق الفوز ومناقشة تشكيل كلا الفريقين.