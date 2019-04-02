شكرا لقرائتكم زوران: الهلال يمر بظروف استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال إن فريقه يمر بظروف استثنائية خلال الوقت الراهن، مؤكدا سعادته باجتياز عقبة الاتفاق في كأس الملك.

وتأهل الهلال إلى المربع الذهبي بعد فوز صعب ومثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على مضيفه الاتفاق، ضمن مباريات دور الثمانية.

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وقال زوران في تصريحات بالمؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء :كنا قادرين على إنهاء الأمور مبكرا في الشوط الثاني، ولكن هذه هي كرة القدم.

وأضاف: من الصعب خوض مباراة كل ثلاثة أيام، لا يوجد فريق في العالم يواجه نفس ظروف الهلال، وهذا الأمر يدفعنا لنظام المداورة بين اللاعبين.

وبخصوص استبعاد الثنائي كارلوس إدواردو وبافيتمبي غوميز من المباراة، قال: الأول عائد من إصابة قوية وشعرت بخطر الدفع به، والثاني يعاني من آلام في الركبة منذ لقاء النصر.