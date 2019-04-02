شكرا لقرائتكم فالفيردي يستبعد إراحة ميسي.. ويعلق على مفاوضات غريزمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إراحة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة المقبلة في "الليغا"، والتي تسبق مواجهتين مرتقبتين ضد أتلتيكو مدريد محليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي قاريا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو الثاني، ويحل ضيفا يوم الثلاثاء على فياريال المتواضع "المركز 17 من أصل 20"، وذلك قبل استضافته نادي العاصمة الإسبانية في قمة الدوري السبت، وحلوله ضيفا على ملعب النادي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل الحالي.

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وعلى رغم الفارق الذي يتمتع به برشلونة في صدارة الدوري المحلي، أكد فالفيردي يوم الاثنين عدم وجود أي سيناريو مناسب لإراحة لاعب مثل ليو، وردا على سؤال عن احتمال إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة يوم الثلاثاء، أجاب المدرب الإسباني: نعلق أهمية كبيرة عليها، كثيرون يضعون نصب أعينهم مباراة دوري الأبطال وأيضا مباراة أتلتيكو، لكن النقاط الثلاث توازي بأهميتها نقاط مباراة أتلتيكو.

وشدد المدرب الباحث عن قيادة الفريق إلى لقبه الثاني تواليا في "الليغا"، على أن مباراة فياريال مثالية للفوز بها، وقال: لا يفوتني أن خصومنا ينتظرون تعثرا منا لتعزيز آمالهم باللحاق بنا. لا نريد منحهم أي فرصة. تتبقى لنا تسع مباريات، وفي حال فزنا بست منها نتوج أبطالا، لكن الحاجة للفوز بست مباريات فقط لا تعني أننا فزنا من الآن بلقب الدوري، إذ يتبقى أمامنا الكثير من العمل.

واعتبر مدرب الفريق الكتالوني أن التقارير الصحافية عن احتمال انتقال مهاجم أتلتيكو الفرنسي أنطوان غريزمان من فريقه الحالي إلى برشلونة لن تؤثر على مجرى مباراة الفريقين في عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح: لقد اعتدنا على هذا الأمر، في إشارة الى التقارير المتكررة منذ أشهر عن احتمال انتقال المهاجم المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018.