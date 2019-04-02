هلال القدس ينتظر اعتباره "فائزا" بعد انسحاب النجمة من كأس الاتحاد

اسماء السيد - أفاد مسؤول في نادي هلال القدس الفلسطيني الثلاثاء أن الفريق يتوقع من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتباره "فائزا" على النجمة اللبناني بعد رفض الأخير خوض مباراته ضده في الضفة الغربية المحتلة.

وكان رئيس نادي النجمة أسعد صقال قد أكد ليل السبت لوكالة فرانس برس انسحاب الفريق النبيذي من المباراة ضمن المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، وذلك "التزاما بالقوانين اللبنانية التي تمنع المواطنين اللبنانيين من زيارة الأراضي المحتلة".

وكانت المباراة مقررة مساء الإثنين على ملعب فيصل الحسيني المحاذي لمدينة القدس. وحضر الفريق الفلسطيني الى أرض الملعب، قبل أن تُعلَن عدم إقامة المباراة نظرا لعدم حضور الفريق المنافس.

وفي بيان ليل الإثنين، أكد الاتحاد القاري أنه "أخذ (...) علماً بأن نادي النجمة اللبناني لم يتمكن من السفر إلى فلسطين من أجل خوض المباراة أمام هلال القدس الفلسطيني"، مشيرا الى أنه "سوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وتعليقا على ذلك، قال رئيس دائرة الاشراف الرياضي في نادي الهلال بدر مكي لفرانس برس "نحن قمنا بما علينا، ونتوقع أن نفوز بالمباراة إداريا، لكن لغاية الان نحن ننتظر قرار اللجنة الخاصة" في الاتحاد القاري.

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وشدد مكي على أن الفريق الفلسطيني سينتقل الى لبنان لخوض مباراة الإياب المقررة في 16 نيسان/أبريل الحالي.

وأوقعت قرعة المسابقة هلال القدس في المجموعة الأولى مع الوحدات الأردني والنجمة والجيش السوري. وأثيرت مسألة خوض الفريق الفلسطيني مباراتيه مع النجمة والجيش على أرضه، نظرا لأن لبنان وسوريا لا يزالان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، وتاليا يحظر على مواطنيهما دخول الأراضي المحتلة وعبور نقاط سيطرة إسرائيلية.

وكان هلال القدس أعلن سابقا تمسكه بحقه بخوض المباريات المحتسبة "بيتية" على أرضه على رغم الإشكالية بشأنهما.

وخاض الهلال مباراته البيتية مع نادي الوحدات الاردني وخسرها (6-2) فيما تعادل مع الجيش السوري (1-1) في مباراة الذهاب التي أقيمت في البحرين (تعتبر على أرض النادي السوري)، وهو ما وضعه ثالثا في ترتيب المجموعة الأولى.