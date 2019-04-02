ميلووكي يقترب من حسم صدارة الشرقية وخسارة تشارلوت

اسماء السيد - اقترب ميلووكي باكس الفائز على مضيفه بروكلين نتس، من حسم صدارة ترتيب المنطقة الشرقية وضمان أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار النهائية "بلاي أوف"، على حساب منافسه تورونتو رابتورز.

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العائد بعد غياب مباراة بسبب الإصابة، ميلووكي للفوز الإثنين على مضيفه بروكلين نتس 131-121، ليعزز صدارته ويقترب من ضمان إنهاء الموسم كصاحب أفضل سجل، اذ حقق فوزه الـ58 في 78 مباراة (من أصل 82)، بفارق ثلاثة انتصارات عن ثاني المنطقة نفسها تورونتو الفائز على ضيفه أورلاندو ماجيك 121-109.

وغاب اليوناني عن المباراة الأخيرة لفريقه بسبب آلام في الكاحل، وعاد ضد بروكلين حيث أنهى المباراة مع 28 نقطة و11 متابعة، ليعزز صدارة فريقه لترتيب المنطقة، في سعيه لإنهاء الموسم في هذا المركز ونيل أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار النهائية "بلاي أوف".

وقال أنتيتوكونمبو بعد المباراة "كنت أعتقد أن هذا الفريق جيد جدا، لكن بصراحة لم أكن أعتقد أنه سيكون الأفضل في الـ +ان بي ايه+".

وسيضمن ميلووكي السجل الأفضل في الدوري هذا الموسم بحال فوزه الخميس على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي تلقى خسر أمس أمام مضيفه دالاس مافريكس 102-122.

وقدم ميلووكي أداء جماعيا ضد بروكلين، فإضافة الى أنتيتوكونمبو، كان إريك بليدسو أفضل مسجل في المباراة مع 29 نقطة وخمس متابعات وسبع تمريرات حاسمة وخمس سرقات، بينما أضاف جورج هيل 22 نقطة.

لكن بروكلين الذي كان الأفضل في صفوفه دانجيلو راسل مع 28 نقطة وعشر متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، كان منافسا صعبا لباكس. فعلى رغم تقدم الأخير بفارق 22 نقطة في الربع الأول، تمكن نتس من العودة بشكل تدريجي والتقدم بفارق ثلاث نقاط في الربع الثالث، قبل أن يعود ميلووكي بقوة وينهي الربع الأخير لصالحه بفارق ثماني نقاط (40-32).

وعلّق اللاعب اليوناني على الأداء بالقول "عندما يلجأ الفريق المنافس الى دفاع المنطقة، تصبح المباراة كلها صعبة (...) لكننا بدأنا بتمرير الكرات بشكل جيد وتحقيق رميات ناجحة".

واحتاج أنتيتوكونمبو الى بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، ولم يسجل سوى بعد مرور أكثر من خمس دقائق على بداية الربع الأول. وقال بهذا الشأن "أحاول فقط استعادة الإيقاع، كنت أحاول انتظار أن تأتي المباراة إلي. زملائي قاموا بعمل جيد لتمرير الكرات لي".

وتابع "أريد أن أشارك في كل مباراة، الراحة ليست مفردة في قاموسي".

وكان ميلووكي خسر في غيابه الأحد أمام أتلانتا هوكس بفارق نقطة واحدة فقط (135-136) بعد التمديد، وحقق أمس فوزه الخامس في آخر ست مباريات، وتمكن من تفادي ضغط متزايد من تورونتو الذي حقق بالأمس أيضا فوزه الرابع تواليا، وذلك على حساب أورلاندو.

ويدين تورونتو بفوزه إلى داني غرين بتسجيله 29 نقطة وخمس متابعات، وأضاف كل من كاوهي لينارد والكونغولي-الإسباني سيرج إيباكا 15 نقطة.

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وعلى رغم أن أورلاندو الذي كان الفرنسي إيفان فورنييه أفضل مسجل له مع 21 نقطة، بدأ المباراة في موقع الأفضلية وتقدم حتى أواخر الربع الثاني، الا أن تورونتو عاد بقوة وتقدم ووسع الفارق الى 24 نقطة في الربع الثالث، وأبقى على آماله الضئيلة بالتفوق على ميلووكي في الصدارة.

أما ثالث المنطقة الشرقية فيلادلفيا الذي يغيب عنه نجمه الكاميروني جويل إمبييد، فتلقى خسارته الـ28 مقابل 49 فوزا، وذلك بسقوطه أمام مضيفه دالاس مافريكس، في مباراة كان الأفضل فيها للخاسر جاي جاي ريديك مع 26 نقطة، مقابل 24 نقطة سجلها جاستن جاكسون لصالح دالاس.

- خسارة تشارلوت رغم 47 نقطة لووكر -

وعلى رغم النقاط الـ47 التي سجلها كيمبا ووكر، فشل تشارلوت هورنتس في الفوز على مضيفه يوتا جاز، وأنهى المباراة خاسرا 102-111.

وكان ووكر أفضل مسجل في المباراة، وملأ فراغ الأداء الهجومي الذي قدمه زملاؤه، اذ اكتفى جيريمي لامب بتسجيل 23 نقطة والإسباني جيمي هرنانغوميز 15 نقطة، بينما لم يسجل أي لاعب آخر أكثر من ست نقاط.

في المقابل، كان دونافان ميتشل الأفضل في صفوف يوتا مع 25 نقطة، وأضاف الإسباني ريكي روبيو 20 نقطة، ليمنحا فريقهما صاحب المركز الخامس في المنطقة الغربية، فوزه الـ47 مقابل 30 خسارة، بينما تلقى تشارلوت عاشر ترتيب المنطقة الشرقية، خسارته الـ42 مقابل 35 فوزا.

وفشل تشارلوت الباحث عن المشاركة في الـ "بلاي أوف" في استغلال خسارة صاحب المركز الثامن (آخر المراكز المؤهلة للأدوار النهائية) في منطقته، ميامي هيت، بنتيجة 105-110 أمام مضيفه بوسطن سلتيكس.

ويتقدم ميامي مع 38 فوزا و39 خسارة، على أورلاندو التاسع (38 مقابل 40) وتشارلوت (35 مقابل 42).

وبرز في مباراة ميامي وبوسطن آل هورفورد الذي حقق "تريبل دبل" لصالح الفريق الفائز، مع 19 نقطة و11 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، بينما كان زميله كايري إيرفينغ أفضل مسجل لسلتيكس مع 25 نقطة.

وكان السلوفيني غوران دراغيتش مع 30 نقطة، أفضل مسجل في المباراة.

الى ذلك، فاز نيويورك نيكس على شيكاغو بولز 113-105، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 122-113، وبورتلاند ترايل بلايزرز على مينيسوتا تمبروولفز 132-122، وانديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 111-102.