شكرا لقرائتكم خبر عن قول للزمان ارجع يا زمان.. وائل جمعة يستعيد ذكريات الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة مدافع النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، ذكريات الزمن الجميل عندما كان الصخرة لاعباً بين صفوف القلعة الحمراء، وأحد الركائز الأساسية فى منتخب الفراعنة ببطولات كأس الأمم الأفريقية.

ونشر وائل جمعة فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، يتضمن عدة لقطات لمدافع الأهلى أثناء قطع وإفساد هجمات المنافسين، معلقاً "قول للزمان ارجع يا زمان".

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وأعلن وائل جمعة نهاية مشواره الكروى مع النادى الأهلى، بانتهاء مباراة النجم الساحلى التى أقيمت فى الجولة الثانية ببطولة الكونفيدرالية بمدينة سوسة التونسية فى 26 مايو عام 2014.

جاء إعلان وائل جمعة نهاية مشواره بالاتفاق بينه وبين الجهاز الفنى آنذاك بقيادة فتحى مبروك، وعلاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة، وتم إبلاغهما بهذا القرار، ليسدل جمعة الستار على مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وتوج النادى الأهلى فى نفس العام بلقب بطولة الكونفدرالية بهدف عماد متعب القاتل فى شباك فريق سيوى سبورت، ليكون المارد الحمر أول نادى مصرى يحرز اللقب.