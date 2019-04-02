شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب باسم مرسى بالصمت فى أزمة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو نادى الزمالك، من باسم مرسى مهاجم الفريق المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم، الصمت وعدم الحديث مجددًا عن أزمته الأخيرة مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.
وكان باسم مرسى دخل فى مشادة مع حسام حسن، قرر الأخير على إثرها إيقاف اللاعب واستبعاده من المشاركة فى المباريات المقبلة، كما أعلن فرج عامر رئيس سموحة، أن اللاعب موقوف عن المشاركة فى مواجهة الزمالك المقبلة فقط.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة غدًا الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وشدد مسئولو القلعة البيضاء على باسم مرسى عدم الدخول فى أى أحاديث جديدة مع حسام حسن، لحين التوصل لحل لتلك الأزمة مع فرج عامر.
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