شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة باسم مرسى مع التوأم فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية نشوب أزمة بين باسم مرسى لاعب فريق الزمالك المعار إلى سموحة، وحسام حسن المدير الفنى للفريق.

وبعد خروج فرج عامر رئيس النادى للإعلان أن إيقاف اللاعب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك لأسباب فنية، نرصد كل ما تريد معرفته عن أزمة باسم مرسى مع التؤام فى سموحة.

متى بدأت الأزمة بين باسم مرسى وحسام حسن؟

نشبت الأزمة بين باسم والعميد بعد مباراة دجلة، وقيام حسام حسن بإلقاء اللوم على لاعبى الفريق السكندرى بسبب الخسارة، فغادر اللاعب المحاضرة لشعوره بالضيق، وطالب زملاؤه بالفريق باتخاذ موقف فتوجهوا إلى فرج عامر رئيس النادى وطالبوا بموقف تجاه تجاوزات المدير الفنى.

ما الذى أدى إلى اشتعال الأزمة؟

قرر الجهاز الفنى إيقاف 5 لاعبين من بينهم باسم مرسى، بعد علمه بموقفهم وشكواهم لفرج عامر، ثم قرر العفو عنهم عدا مهاجم الزمالك السابق، حيث تمت معاقبته بالإيقاف والتدريب منفردا، ثم قرر إبراهيم حسن مدير الكرة إيقاف اللاعب لنهاية الموسم.

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ما عقوبة باسم مرسى فى سموحة؟

أعلن فرج عامر غياب باسم مرسى عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك فقط، بينما قرر حسام حسن استبعاده من المشاركة فى المباريات المقبلة، كما أعلن إبراهيم حسن فى تصريحات تليفزيونية أنه أخطر مجلس إدارة سموحة بإيقاف اللاعب وانتهاء إعارته، وهو ما تمت الموافقة عليه.

ما رد فعل نادى الزمالك تجاه أزمة باسم مرسى فى الإسكندرية؟

طلب مسئولو الزمالك من باسم مرسى عدم الدخول فى أى أحاديث جديدة مع حسام حسن، لحين التوصل لحل لتلك الأزمة مع فرج عامر رئيس سموحة خاصة أن الفريقين يلتقيان غدا الأربعاء.

هل هذه الأزمة الأولى لباسم مرسى؟

سبق لباسم مرسى افتعال عدة أزمات وقت كان لاعبا فى الزمالك خلال مباريات القمة، واستفزازه للجماهير، خاصة موقفه الشهير بـ" قرن الفلفل"، وكذلك الإصابة التى أحدثها لسعد سمير لاعب الأهلى فى إحدى المباريات.