وزارة الرياضة تنظم نموذجا لمحاكاة بطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الشباب والرياضة بطولة فى خماسيات كرة القدم بمركز شباب الجزيرة فى الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجارى بمشاركة الجاليات الأفريقية المقيمة بمصر بمناسبة استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية يونيو 2019. ويرتكز نموذج المحاكاة على إقامة بطولة فى كرة القدم الخماسية بين 24 فريقا، وتقام بنفس نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة أبناء الجاليات الأفريقية ممثلين عن الدول المشاركين ببطولة الأمم الأفريقية. Advertisements يأتى ذلك فى إطار حرص أجهزة الدولة المختلفة على تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. كما تنفذ وزارة الشباب والرياضة مجموعة من البرامج والمشروعات المتنوعة بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، واختيار أسوان عاصمة الشباب الأفريقى بهدف تشبيك أفكار الشباب الأفريقى بما يخدم القارة، ودعم وتعزيز الترابط وعلاقات التعاون بين دول القارة، وبناء قدرات الشباب الأفريقى فى كل المجالات، وتشجيعهم واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، وإشراكهم فى طرح رؤاهم لتنمية المجتمعات الأفريقية.

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